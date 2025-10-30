E’ grande lotta in vetta. Falco e Pantano scalpitano

La sesta giornata del girone A di Prima categoria ha fatto registrare cinque vittorie (tre casalinghe) 13 i gol realizzati. Il Pantano sabato ha battuto la Falco Acqualagna e l’ha raggiunta in vetta mentre in seconda piazza (a meno 2) si è assestato il duo Peglio – Avis Montecalvo. Ha cambiato marcia l’Avis Sassocorvaro: dopo 3 sconfitte il team di Baggiarini ha incamerato 3 vittorie consecutive. All’ultimo posto il Delfino Fano (un punto).

I numeri. La Falco contro il Pantano ha subito la prima sconfitta stagionale. Più reti di tutte le 16 squadre le ha segnate l’Atletico Mondolfo (12), di contro la meno prolifica al gol è la Maior e il Delfino Fano (solo 2). La difesa meno perforata appartiene alla capolista Falco (2 gol subito), quella che ha subito di più è quella del Delfino Fano (18). Non conoscono il segno di parità l’Avis Sassocorvaro e il Della Rovere.

Il commento questa settimana è di Paolo Pretelli diesse dell’Atletico Mondolfo: "Un bel avvio di campionato con qualche risultato a sorpresa come spesso accade nelle primissime giornate. La classifica rispecchia le aspettative della vigilia .Una tra le favorite la Falco Acqualagna ricopre meritatamente la prima posizione insieme al Pantano che l’ha battuta proprio sabato. Alcune matricole come Della Rovere e Sassocorvaro hanno avuto un buon approccio in questo campionato e hanno iniziato molto bene. Per quanto riguarda noi credo che i punti in classifica siano giusti per quello che abbiamo fatto vedere in campo in queste prime sei giornate, purtroppo siamo sempre un po’ troppo condizionati da alcune defezioni ma la squadra sta facendo bene come collettivo con tanto agonismo e tutti i ragazzi chiamati in causa stanno facendo bene. Se manteniamo questa mentalità possiamo crescere ancora, stiamo monitorando al meglio la rosa per capire se poterla ancora migliorare".

I bomber. Dopo 540 minuti di gioco al comando della speciale classifica cannonieri con 5 reti c’è Nicola Mancini (Avis Sassocorvaro), seguono con 4 reti: Cosimo De Gennaro del Pantano Calcio e Francesco Maria Messina dell’Atletico Mondolfo, con 3 reti: Luca Turchi (Avis Sassocorvaro), Mattia Paiardini (Peglio), Elia Giacomelli (Falco Acqualagna), Niccolò Orciani (Atletico Mondolfo) e Soren Azalian (O. Macerata Feltria). Dietro con 2 reti a testa ci sono 13 calciatori. Seguono con 1 gol a testa altri 50.

La squadra della settimana. 1)Mattioli (Marotta Mondolfo), 2) Rossi N. (Peglio), 3) Stefani (Falco Acqualagna), 4) Vaierani (Real Altofoglia), 5)Vitali (Pantano), 6) Bricca (Mercatellese), 7) Talevi (A.Piobbico), 8 )Manenti (Olympia Macerata Feltria), 9)Mancini (Avis Sassocorvaro), 10) Orciani (Atletico Mondolfo 1952), 11) Baffioni (Osteria Nuova). All. Andrea Vitali (Pantano). Amedeo Pisciolini