E grazie al volley il turismo d’inverno vola

"Siamo contentissimi e non possiamo che dire grazie a questi eventi sportivi che ci aiutano tantissimo in bassa stagione". Così commenta Luciano Cecchini, presidente degli Alberghi Consorziati Fano, Torrette e Marotta, l’indotto turistico generato in città dalla nuova edizione del Fano International Volley Cup, organizzato dalla società Virtus Volley Fano nelle giornate del 27, 28 e 29 dicembre. Cento squadre di cui 6 estere (4 dalla Serbia e 2 dall’Olanda), 10 regioni italiane rappresentate, 280 partite in 23 impianti di Fano e dintorni (Senigallia, MArotta, Colli al Metauro e Pesaro) in due giorni e mezzo. In pratica duemila presenze alberghiere in tre giorni equivalenti ad oltre mille arrivi turistici in città.

Sono infatti ben 55 le squadre che pernotteranno nella città della Fortuna durante l’iniziativa. Per lo più adolescenti, accompagnati da allenatori e genitori. "Visto il grande successo delle precedenti edizioni - hanno spiegato Marco Mantile ed Emidio Cenerilli, della Virtus volley Fano, società storica del panorama pallavolistico italiano - abbiamo deciso di organizzare una nuova edizione del Fano International volley cup, torneo internazionale di pallavolo che sta diventando sempre più punto di riferimento nel panorama del volley giovanile nazionale. Lo scopo della manifestazione, che avrà come categorie under 13 , under 14, under 16, under 18 femminile ed under 15 e 17 maschile, oltre ad essere quello di offrire ai giovani atleti un’occasione importante per affrontarsi e confrontarsi sul campo, è anche quello di favorire la loro integrazione, facendole incontrare e conoscersi in un contesto che permetterà loro di sentirsi come in un’unica grande squadra". Socialità e turismo.

"Una kermesse di sport e divertimento, per tutte le formazioni che parteciperanno - aggiunge l’assessore al Turismo ed Eventi Etienn Lucarelli -, ma anche un’occasione per portare Fano in giro per il mondo e farla conoscere a tanti che la visiteranno in un periodo in cui si è fatta bella per le feste. Poi queste persone decideranno di venire a trascorrere qui anche le loro vacanze estive". Oltre al Comune di Fano e gli Alberghi Consorziati, partner dell’iniziativa sportiva è il comitato provinciale della Fipav, presieduto da Giancarlo Sorbini, che ha messo a disposizione 30 dei suoi arbitri per guidare i quasi 300 match.

Tiziana Petrelli