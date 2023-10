È Halloween: a Sant’Orso streghe, vampiri e divise

"Dolcetto o scherzetto?" Fano si prepara a celebrare Halloween con bambini e ragazzi. Ma tra streghe, maghi, scheletri, diavoletti e fantasmi non mancheranno le divise delle forze dell’ordine. Perché la festa di questa sera si svolga in sicurezza, infatti, l’assessore Sara Cucchiarini ha previsto specifici servizi di vigilanza. "Nell’orario 14-20 – assicura la comandante Annarita Montagna – saranno presenti due pattuglie fisse che si tratterranno nella zona di S.Orso, una pattuglia in centro storico e una pattuglia che sorveglierà i restanti quartieri, in particolare i parchi delle zone di Bellocchi, Poderino, San Lazzaro e Vallato. Nell’orario 17-23 sono previste altre due pattuglie di Polizia locale e ulteriori due pattuglie nell’orario 20-02. Dalle 17 il nostro servizio verrà svolto congiuntamente agli agenti del Commissariato e carabinieri".

Come noto l’appuntamento clou sarà a Sant’Orso, dalle 16 alle 23, con "Bella storia. Halloween a lieto fine". Tra le novità di quest’anno la proiezione del film di animazione "Encanto" della Walt Disney, a cura di CineFortunae, alle 19,30; la "Caccia al Tesoro" (iscrizione con un messaggio whatsapp al numero 3665035795); i laboratori ‘Role Playing Game’, a cura dell’Unità di Strada e da quello gestito dal Centro Gas Gas; e infine la ‘Merenda da paura’ offerta dal Circolo anziani ‘Anni Nuovi’ con i circoli ricreativi della città.

Previsto anche, su iniziativa dell’assessorato alla Cultura, il "Notturno museale", sempre a Sant’Orso dalle 16.30 alle 22.30. L’iniziativa si replicherà anche domani 1 novembre, alle 16,30 al Museo Archeologico e alla Pinacoteca del Palazzo Malatestiano dove per un intero pomeriggio i quadri prenderanno vita mentre strani personaggi si aggireranno nell’oscurità. L’attività, a cura di Meridiana Cooperativa Sociale, è a prenotazione obbligatoria. La partecipazione è gratuita per i bambini accompagnati da un adulto che paga il biglietto del Museo. L’età consigliata è dai 6 agli 11 anni; il numero massimo di partecipanti è 20.