E i finanziamenti ora superano i 210mila euro

Più ne cerchi e più ne trovi, di fondi che la galassia della Link University ha fatto confluire nelle casse della Lega. Contributi legittimi, regolarmente rendicontati, ma che man mano spuntano da società diverse, tutte legate alla famiglia Polidori. Ieri eravamo arrivati a 155mila euro sommando i versamenti del Monte Finanziario europeo (110mila euro), della E-Campus (30mila), di Polimedia (10mila) e di Radio Elettra (5mila). A questi ora vanno aggiunti 10mila euro della Adlm srl, società del Monte Finanziario, poi altri 10mila bonificati personalmente dal patron Francesco Polidori il 6 febbraio 2023 (stessa data dei versamenti fatti da Polimedia e E-Campus). Polidori ha poi contribuito con altri 25mila euro il 18 ottobre 2024, giorno nel quale ha dato una mano anche a Forza Italia, però solo con 8mila euro. Nel 2022, altri 90mila euro sono andati alla Lega da Orienta Campus e Orizzonte docenti, due società non direttamente riconducibili ai Polidori (che non ne sono soci né amministratori). Però Orienta Campus è una srl incaricata da E-Campus allo svolgimento dell’attività di promozione e raccolta delle iscrizioni, mentre Orizzonte docenti si occupa per E-Campus dei poli di studio. Sommando tutto, si arriva a 300mila euro dal 2022 al 2024, volendo invece togliere le somme di Orienta Campus e Orizzonte docenti, il totale è comunque notevole: 210mila euro. Finora.

"Gli ingenti finanziamenti ricevuti dalla Lega sono leciti e appaiono correttamente rendicontati. Ma è giusto che i cittadini sappiano da dove vengono i soldi che vanno ai partiti per avere un quadro sulle scelte politiche che fanno i loro rappresentanti eletti in seguito a costose campagne elettorali". Parola di Marta Ruggeri, la capogruppo regionale dei Cinque Stelle che ha fatto emergere il caso dei finanziamenti. Ruggeri, poi, fa i conti di quanto uno studente dovrebbe pagare per cinque anni di medicina e chirurgia alla Link: "Ben 150mila euro – dice –. Mi chiedo come possa questa Giunta regionale aver giudicato di “pubblico interesse” questo progetto, mettendo a disposizione le strutture sanitarie pubbliche ai pochi privilegiati che potranno permettersi questa spesa".

Roberto FiaccariniBenedetta Iacomucci