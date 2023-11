E i saldi? "Magari fossero loro la soluzione"

I primi cenni di un clima invernale sembrano essere alle porte, ma questo probabilmente non sarà abbastanza a svuotare gli scaffali dei negozi visto il clima ‘californiano’ che si respirava fino a qualche giorno fa. Non a caso le associazioni di categoria – chi per una ragione e chi per un’altra - condividono la volontà di slittare i saldi invernali fissati per il 5 gennaio. "In un mese e mezzo o poco più che si ha davanti per dare inizio alle svendite è impossibile vendere tutta la merce a prezzo pieno", scrivono in una nota Davide Ippaso e Alessandro Ligurgo, responsabile e direttore della Confesercenti Pesaro Urbino. Sul fronte della Confcommercio, invece, si punta ad uno slittamento dei saldi invernali "per riuscire a trovare una data unica per tutte le città che venga decisa dalla conferenza Stato Regioni. Questo per evitare – scrive Amerigo Varotti, direttore Confcommercio - l’esodo di consumatori marchigiani in viaggio verso l’Emilia-Romagna (dove i saldi iniziano prima) per trovare l’offerta migliore".

Ma non tutti gli esercenti pesaresi la pensano allo stesso modo: "Ma pensano veramente che sia l’arcano giusto per risolvere il problema del nostro settore? – si chiede Enrico Magrini di ‘Tendenza Moda’ – Qua parliamo di multinazionali che hanno monopolizzato il settore, di una vendita online che ci distrugge. Servono soluzioni differenti".

Anche Gaia Andreani, del ‘Maya Boutique’ in Baia Flaminia, ha i suoi dubbi: "Andrebbero fatti slittare non tanto quelli invernali ma, piuttosto, quelli estivi. A maggio di quest’anno è stata ancora più dura la situazione. Faceva freddo e la merce estiva l’abbiamo iniziata a vendere molto tardi".

Chi invece non ha dubbi è la titolare di ‘Bunny – abbigliamento per piccoli’ Elisabetta Arduini, tra le fautrici della lettera arrivata sul banco della Confesercenti per richiedere lo slittamento dei saldi. "Era necessario richiedere almeno il posticipo dei saldi invernali perchè qui in centro c’è un mortorio continuo, non passa nessuno e il clima caldo ha dato il colpo di grazia. Come faccio a vendere i piumini alla gente se io sto in negozio a maniche corte? Questa è l’ultima possibilità che abbiamo per rialzarci".

g.m