E il caso finisce anche in televisione su Rai 3. Si valutano testimoni e avvistamenti

È finita anche sulla trasmissione ‘Chi l’ha visto?’ condotta da Federica Sciarelli, la vicenda del 49enne pesarese Federico Marcelli ricercato da lunedì dopo la sua evasione dai domiciliari. È stato l’avvocato di entrambe le donne vittime delle violenze, il legale Elena Fabbri, a ricostruire durante la messa in onda, la storia degli abusi per la quale l’uomo aveva già avuto due condanne confermate in appello: una a 6 anni, l’altra a 4 anni e 4 mesi. Durante la trasmissione è stata anche ascoltata una delle donne violentate chiamata con nome di fantasia ‘Claudia’ che, in collegamento, ha raccontato lo stato d’ansia che sta vivendo in questi ultimi giorni: "Vivo con tanta angoscia e tanta paura – ha detto la donna moldava – speriamo che lo prendano il prima possibile. Ora siamo sotto protezione, ho le pattuglie che vigilano costantemente sotto casa mia o al lavoro".

g. m.