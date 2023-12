"E’ il centrodestra che vi ’scippa’"

"Pesaro scippa 30mila euro a Fano? Il leghista Luca Serfilippi – replica il consigliere del Pd Andrea Biancani (foto) – mi attribuisce superpoteri quando in realtà è stata la sua maggioranza (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) a sottrargli risorse perché stava esagerando nella richiesta di fondi per il territorio. E’ per questo che il centrodestra ha deciso di assegnare per il Giro d’Italia, che farà tappa a Fano il 16 maggio, non i 100mila euro richiesti da Serfilippi, bensì 70mila". Ed è a questo punto che si è inserito il consigliere d’opposizione Biancani per recuperare i 30mila euro non assegnati. "Ho chiesto – spiega – che fossero destinati comunque al nostro territorio e a una manifestazione ciclistica come la ‘Settimana internazionale della Coppi-Bartali" (che partirà da Pesaro martedì 19 marzo): è stata la maggioranza di centrodestra a togliere soldi a Fano".

"Serfilippi – aggiunge Biancani – mi sembra nervoso e poco lucido. La verità è che Serfilippi, a differenza dei colleghi, dopo aver utilizzato il plafond di sua competenza (tra i 50 e gli 80mila euro), cioè le somme da destinare a interventi nel proprio territorio, ha voluto ’strafare’ presentando emendamenti aggiuntivi per centinaia di migliaia di euro: i consiglieri di maggioranza lo hanno fermato. Condivido che Fano dovesse avere i 100mila euro per il Giro d’Italia, però non attraverso l’emendamento di Serfilippi ma come finanziamento della giunta". "E’ paradossale pretendere che Pesaro dia i soldi agli altri Comuni per le iniziative della Capitale della Cultura: non può farlo. L’unico soggetto deputato alla promozione turistica è la Regione".

Anna Marchetti