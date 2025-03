E il Comune disse: "Ex Olivieri, antieconomico metterla a norma"

Ricordate l’ex scuola Olivieri di via Confalonieri? E’ quell’edificio di cui si parla assiduamente da mesi perché il Comune ha bisogno di soldi per metterlo in sicurezza e non avendo forzieri d’oro da cui attingere ha ipotizzato di ricavare "almeno un milione di euro" alienando un altro suo bene. Quale? L’ex scuola Manzi di via Lamarmora. Sono mesi che raccontiamo quanto questo percorso però sia avversato, tanto da accomunare nella lotta, sebbene su fronti diversi, alcuni genitori, tutti i consiglieri d’opposizione e almeno 500 cittadini, firmatari della petizione depositata ieri in Comune.

Ma la ciliegina sula torta del dissenso l’ha messa la consigliera comunale d’opposizione Giulia Marchionni, durante l’ultimo consiglio comunale. Con pazienza, scartabellando tra le carte, ha fatto emergere che il primo ad essere contrario ad una ristrutturazione dell’Ex Olivieri è stato, “nientepopodimenoche“, lo stesso Comune. La ragione è interessante dal momento che, secondo i tecnici comunali di allora che sono gli stessi di oggi, adeguare e mettere a norma l’Olivieri, edificio scolastico di via Confalonieri, risultava antieconomico. A questa valutazione l’amministrazione comunale pesarese c’era arrivata 8 anni fa. Nella delibera di Consiglio approvata a dicembre 2016 sono riportate anche le ragioni alla base della valutazione: "Da una prima e rapida indagine conoscitiva degli edifici scolastici – si legge nella delibera – emerse che "tra gli edifici scolastici comunali più bisognosi di interventi radicali" c’era proprio lei, la scuola media Olivieri di via Confalonieri. Nell’apprendere il contenuto dell’analisi redatta dal responsabile delle nuove opere, Eros Giraldi, lo stato dell’immobile risultò tale che le considerazioni a monte della deliberazione ne scoraggiavano una ristrutturazione. Tanto che "proprio per la natura dell’edificio – è possibile leggere nella stessa delibera – e per il suo stato conservativo e manutentivo, un intervento di adeguamento e messa a norma risulta anti economico, soprattutto se si confrontano le prestazioni raggiungibili con un edificio di nuova fattura". Coerentemente al ragionamento di allora, l’amministrazione comunale realizzò, appunto una scuola nuova di zecca, l’attuale Brancati di via Lamarmora e mise il lotto dell’ex Olivieri nel Piano delle alienazioni. "Se era diseconomico ristrutturare l’e Olivieri nel 2016, – conclude Marchionni– perché dovrebbe essere conveniente farlo nel 2025?".

Solidea Vitali Rosati