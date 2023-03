E il Comune intanto riapre Strada Carloni da oggi alle 15

La strada trafficata, le file chilometriche che provocavano disagi ai lavoratori, con ritardi e disagi, sia economici che sociali, creati dalla chiusura di una sola strada: tutte queste cose da oggi saranno, almeno per quel tratto, solamente un brutto ricordo.

Verrà, infatti, riaperta alle 15 via Carloni, la strada che collega l’Interquartieri al quartiere di Muraglia passando anche per via dei Condotti: "Un intervento necessario – aveva spiegato Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, all’inizio dei lavori –, volto al veloce completamento di un’opera strategica per la città". Più di quattro i mesi impiegati per la ricostruzione del manto stradale e della messa in sicurezza di tutta la via, al fine di consentire alla Società Autostrade di poter continuare i lavori per la nuova circonvallazione: "È una bellissima notizia, anche perché ho voluto capire tutte le paure e le difficoltà relative a questi lavori – commenta Andrea Biancani, consigliere regionale –. Molte sono state le attività che messe in difficoltà da questi lavori necessari. Basti pensare, però, al fatto che il termine dei lavori vuol dire che sta anche procedendo bene il progetto della nuova Interquartieri che collega il quartiere di Muraglia, progetto che aspettiamo con ansia e al quale teniamo molto".

Un soffio di sollievo, quindi, per residenti e automobilisti, che finalmente possono ripassare da quella strada.

Alessio Zaffini