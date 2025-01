E il coro S.Carlo si esibisce in cattedrale

Il Coro San Carlo (foto) si prepara a iniziare il nuovo anno con il tradizionale appuntamento del 6 gennaio, ore 16, al Duomo di Pesaro. "Un anno intenso che ci ha visto, a settembre, protagonisti di un’emozionante tournée in Germania a Bayreuth, Bamberg e Berlino insieme ad altri due cori e orchestre provenienti da Europa e non solo, come ambasciatori di pace e contro la guerra - commenta il direttore artistico Claudio Colapinto - ed ora ci vede impegnati per l’appuntamento dell’Epifania che quest’anno assume un valore ancora più grande perché è uno dei primi concerti del Giubileo". Il ringraziamento del Coro San Carlo va a tutta la comunità della Cattedrale di Pesaro per un inizio anno da celebrare con le pagine di Vivaldi. Diretto dal maestro Salvatore Francavilla, il coro sarà accompagnato dalle voci del soprano Soyoung Choi e del mezzosoprano Katja Natalini, ma anche dal quintetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica Rossini composto da Riccardo Bottegal e Chiara Capriotti (violini), Daniele De Padova (viola), Jacopo Muratori (violoncello) e Ludovico Carmenati (contrabbasso), mentre il maestro Claudio Colapinto sarà all’organo.

Un programma di grande impatto per il pubblico, e non è una novità per il Coro San Carlo affrontare sempre nuove sfide. "Crescere vuole anche dire offrire sempre cose interessanti e nuove, sia che si tratti di grandi classici di repertorio che di pagine nuove e inedite per il nostro pubblico", prosegue Colapinto. La scelta vivaldiana per iniziare il 2025 festeggia degnamente questo intenso anno per il coro, costellato da tanti momenti di grande soddisfazione,"dall’aver cantato per la prima volta la Nona di Beethoven, al debutto con i Carmina Burana, fino alla tournée in Germania, passando per la replica, a grande richiesta, dell’Oratorio San Michele di Padre Armando Pierucci".

b.t.