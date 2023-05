E’ il giorno della ColleMarathon Si sfidano in 1200 da 17 paesi

di Sandro Franceschetti

Oltre 1.200 concorrenti, in rappresentanza di 17 paesi del mondo, più 300 camminatori che daranno vita alla ‘Hola Rimba contro il mieloma’, camminata sul percorso della mezza maratona Mondolfo-Fano per raccogliere fondi per l’Ail. In totale, più di 1.500 persone con le scarpe da running ai piedi, per la 19esima edizione della ColleMar-athon, che si disputa questa mattina, con inizio alle 9.

Grandi numeri, che confermano come questa manifestazione sportiva, l’unica maratona delle Marche, si sia ormai ritagliata uno spazio significativo a livello nazionale e internazionale. Fra i più dei 1.200 atleti iscritti, ben 600 correranno la gara regina sui 42,195 chilometri Barchi-Fano, circa 500 la Half Marathon (la mezza maratona Mondolfo-Fano) e un centinaio la 10 km Barchi-Sant’Ippolito, novità di quest’anno e valevole come primo ‘Memorial Giuseppe Ottaviani’ (20 maggio 2016 – 19 luglio 2020) in onore del campionissimo master, santippolitese doc, che con i suoi record e le medaglie d’oro nell’atletica leggera da ultracentenario ha fatto parlare di sé tutto il mondo.

E a rendergli omaggio, disputando la prima Ten ColleMar-athon, ci sarà anche il primatista mondiale di maratona over 90, Antonio Rao, calabrese di nascita e romano di adozione, che ha stabilito il proprio record alla Maratona di Roma del 19 marzo. Nell’elenco delle 17 nazioni rappresentate al via della prova più lunga, oltre all’Italia, figurano Albania, Belgio, Svizzera, Germania, Lussemburgo, Olanda, Polonia, San Marino, Iran, Perù, Brasile, Spagna, Romania, Marocco, Corea e Stati Uniti. E proprio dalle fila straniere è probabile che arrivi il vincitore della 42,195 km, con i riflettori puntati inevitabilmente sul marocchino Youness Zitouni, che ha conquistato tutte e tre le ultime edizioni della gara: quelle del 2018, 2019 e 2022. Ad impedirgli il poker ci proverà, tra gli altri, il portacolori dell’Atletica Avis Castel San Pietro di Bologna Filippo Bovanini.

Più probabile una sfida tutta tricolore per il successo tra le donne, con i favori del pronostico indirizzati verso Silvia Luna e Barbara Cimarrusti. Nella mezza maratona maschile riflettori puntati su Andrea Barcelli, anche lui dell’Avis Castel San Pietro. "Al di là di chi taglierà per primo il traguardo – sottolinea il presidente del comitato organizzatore Annibale Montanari -, l’importante è che vincano il territorio e i valori che la nostra manifestazione incarna, a partire dalla solidarietà".