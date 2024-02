E’ il momento di Arlecchino, ma quello vero. Un documentario con Titino Carrara

A Carnevale si va a teatro. Il Centro teatrale universitario Cesare Questa di Urbino ha organizzato un doppio appuntamento: il primo in città al cinema teatro Ducale mentre il secondo a Macerata Feltria al Teatro Battelli.

"Abbiamo deciso di omaggiare la tradizione del teatro viaggiante italiano con due eventi. Il Carnevale è profondamente legato alla tradizione del teatro popolare – spiega il direttore artistico del Ctu Michele Pagliaroni –. Dunque giovedì grasso alle 21 al cinema teatro ducale di Urbino ospitiamo un documentario di Marco Zuin dal titolo “Il teatro vive solo se brucia“. Questo racconta l’epopea di una storica famiglia di comici viaggianti, i Laurini-Carrara. Lo presentiamo qui perché una parte del film è stata girata a Urbino in occasione della rassegna estiva dedicata al teatro urbano. Questo lavoro si lega molto alla nostra anima. Molte scene sono state riprese nel cortile d’onore di Palazzo Ducale, la voce narrante è di Andrea Pennacchi".

Una scelta voluta quella del Ducale che "per una sera si riallaccia alla sua vocazione di teatro. Con loro abbiamo una profonda stima e collaborazione. Su quel palco hanno recitato De Filippo e Dario Fo". L’ingresso è a offerta, in collaborazione con i club urbinati del Lions e del Rotary, del Dipartimento di Urbino della Croce Rossa Italiana e del Comune, il cui ricavato andrà per l’acquisto di un defibrillatore. Il martedì grasso alle 21 ci si sposterà a Macerata Feltria, dove il Ctu da tre anni cura il cartellone del Teatro Battelli con risultati da sold out come lo spettacolo del 13 febbraio. "La famiglia Micheletti Zampieri sarà in scena, sono dei comici e la loro arte se la tramandano dal 1880. Stefano Micheletti, uno degli ultimi rappresentanti, si esibirà per il pubblico. L’obiettivo sarà portare in piedi il pubblico", conclude Pagliaroni.

Francesco Pierucci