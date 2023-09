"E’ il momento giusto per infilarsi subito una bella collana"

E’ un po’ come quando si torna a scuola, oggi. Anche se in effetti sui banchi, nella nostra provincia, ci sono tornati ieri i ragazzi. Insomma fino la scorsa settimana la rubrica era sotto l’ombrellone del Carlino Estate e oggi torniamo qua, nella nostra collocazione classica, ormai da quasi sette anni.

Come è andata la vostra estate? La mia è stata di pochissime vacanze e di tanto lavoro, con sacco di avventure nuove che poi, promesso, vi racconterò. Anche perché ancora una parte sono in corso. Ora che è finita la parentesi “caro diario“ proprio come a scuola ma che mi sembrava giusto fare entriamo nel vivo.

Ho stabilito che sui nostri colli ci sono pochi ciondoli. Non bracciali e braccialetti che non mi sono mai piaciuti. Dico al collo perché secondo me, specie per il giorno e nella quotidianità, dovremmo arricchire le nostre collane e collanine. Tra l’altro sto notando che questo, quello del segmento gioielli, è quello più fluido che sia.

Via libera per questa stagione a ciondoli in materiali naturali, vintage. Per naturale intendo pietre, paste lavorate o ceramica. Perle e non solo. Ma anche cercando nei vecchi cassetti o perché no nei mercatini. Un’idea questa su come passare la domenica quando non si andrà più in spiaggia. Secondo me non potremmo farne a meno. Queste sensazioni, di ciondoli raffiguranti animali o con pietre, o comunque artigianali li ho ritrovati in libro che sto leggendo ora. “Assassinio sul Nilo“ dell’immensa (non c’è bisogno che lo dica io, eh) Aghata Christie. Che poi sarebbe da aprire una parentesi anche sui tessuti indossati dagli ospiti del Sudan. Prossimamente.

Per il profumo invece, non ricordo se ve l’ho raccontato ma non mi sembra, vi segnalo un’essenza che mi fa viaggiare per quanto buona. Secondo me, tra l’altro, è perfetta in questa stagione: fichi e vaniglia. Ah, piccolo momento vanità: ma il nuovo logo l’avete notato?

