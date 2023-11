E ‘Il Natale che non ti aspetti’ apre le danze con la sua magia

Con l’inaugurazione di Candelara, inizia anche ‘Il Natale che non t’aspetti’, cioè il contenitore delle Pro loco di Pesaro Urbino (guidate dal presidente provinciale Damiano Bartocetti) che mette insieme in un unico pacchetto le iniziative per le feste di città e borghi. Un format che ha funzionato e che funziona: basti dire che dicembre è ormai uno dei mesi di maggiori presenze turistiche dopo l’estate. Non solo Candelara, perché oggi s’inaugura anche a Fano: i Mercatini di Natale al Pincio e domani l’accensione dell’albero in piazza, che darà il via a una miriade di eventi. Sempre domani, anche a Frontone si accende la magia di Natale che si espande dal Castello di Babbo Natale,

avvolto da luci e atmosfere magiche. Date: 26 novembre, 3- 8-9-10 dicembre 2023. Altra big del "Natale che non ti aspetti" è il Natale a Mombaroccio che trasforma l’antico borgo in un grande Villaggio di Natale. Date: 25-26 novembre e 2- 3-8-9-10 dicembre 2023.

"Natale a Montefelcino" anima il castello con tantissime iniziative: lettura di poesie, raduno cori, l’iniziativa ‘spedisci la tua letterina’, concerto banda musicale, una slitta di sorprese, villaggio di Babbo Natale, musica, spettacoli. Date: 25 novembre, 7-8- 15-23-24 dicembre e 5 gennaio 2024.

Natale a Serrungarina è il Mercatino di Natale nel borgo con stand gastronomici, bar ed una

tensostruttura riscaldata con piatti tipici della tradizione. Nei vicoli si trovano la via dedicata alle Scuole, la Casa di Babbo Natale, l’animazione per bambini, il set fotografico ed esposizione di opere fotografiche, spettacoli fissi e il teatrino, insieme ai mercatini e le osterie. Poi alberi allestiti dagli studenti delle scuole e ancora il raduno del Girostracco. Non mancano gli zampognari, concerti, spettacoli e l’arte con il presepe meccanico. Date: 26 novembre e 3-8 dicembre.

Le Pro Loco che aderiscono: Candelara, Fano, Fossombrone, Frontone, Mombaroccio, Mondolfo, Pergola, Urbania, Urbino, Barchi, Cagli, Canavaccio, Fermignano, Montecchio, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Paravento di Cagli, Piobbico, San Costanzo, Sassocorvaro, Serrungarina.

Info: www.ilnatalechenontiaspetti.it, Facebook: Ilnatalechenontiaspetti.