E il papà del ferito non si rassegna: "Mio figlio non dorme da giorni"

"Come dovrei sentirmi? Come un padre che manda il figlio a scuola e lo ritrova al pronto soccorso perché mentre entrava in classe, un’anta della finestra, fatta di vetro e alluminio, gli è piovuta sopra". Superato lo spavento per quanto accaduto al figlio, a Maurizio Fronzoni, è rimasta la rabbia. "Nicola non dorme da due giorni, tanto è il dolore che sente. Una mano è il doppio dell’altra, tanto è gonfia" osserva. L’uomo, addetto alla sicurezza in una grande azienda romagnola, fatica a contenersi e non si dà pace. "Come è possibile che quella finestra sia a norma?". Riguardo al fatto che la Provincia non ha i soldi per garantire la manutenzione degli edifici scolastici Fronzoni non vuole sentire ragioni: "La scuola dove mandiamo i ragazzi deve essere un luogo sicuro. Punto – osserva –. La legge è molto rigorosa nel pretendere regole ferree dai privati nei luoghi di lavoro, a garanzia dei lavoratori . E’ giusto che sia così. Mi aspetto che le istituzioni del pubblico diano il buon esempio. Invece così non è. A mio figlio sarebbe potuta andare molto peggio".

Si ferma: le parole si strozzano in gola. "Mi sono spaventato perché il rischio che Nicola si facesse molto male è stato molto concreto. La vita è un attimo. Non ci voglio nemmeno pensare". Riparte più determinato di prima: "E se fosse rimasto sfregiato? Anche in quel caso sarebbe stata una cosa inaccettabile. Mi rovini un ragazzo di 18 anni e quali giustificazioni pensi di avere? Scherziamo?". Insomma come la guardi, la faccenda, è surreale e difficile da giustificare. Suo figlio è tornato a scuola? "No. Non ce l’ha fatta. Sono due notti che non dorme per quanto gli fa male il braccio. Anche sabato sera non è andato con gli amici. Spero che la situazione migliori: appena si sentirà meglio riprenderà la scuola".

Fronzoni vorrebbe andare a scuola e rendersi conto di come possa essere successo l’incidente. Perché? "E’ assurdo che una finestra, concepita con le norme di oggi, cada all’esterno. Il motivo è intuibile". Quale sarebbe il motivo? "Nella remota ipotesi che cada, una finestra dovrebbe cadere verso l’interno perché, al massimo cade su un piede. Mai dovrebbe cadere in esterno perché, più si trova in alto e maggiormente aumenta il pericolo per chi si trova a passare sotto. Mi chiedo una cosa..." Cosa si chiede? "Ma quanto sono vecchi gli infissi della scuola frequentata da mio figlio? Vanno cambiati con urgenza. Anche per un altro aspetto, se vogliamo". Quale aspetto? "Oltre che pericoloso è diseducativo per i ragazzi stare in un ambiente in cui la scarsa manutenzione mina la vivibilità dell’edificio scolastico. E lo è maggiormente per chi studia da geometra. E’ ovvio". Cosa si aspetta? "Azioni tempestive per ripristinare il giusto livello di sicurezza. Anche perché non è la prima volta che accade un distacco degli infissi. Non è bastato l’anno scorso per prendere delle precauzioni, quando un’altra anta di finestra, è volata a terra? L’anno scorso la finestra è finita sopra i motorini parcheggiati nel loggiato. L’ho appreso oggi. Ma ci rendiamo conto? Non voglio risposte, voglio fatti. E voglio i controlli: a costo di chiudere la scuola il tempo necessario per ristrutturarla".

Solidea Vitali Rosati