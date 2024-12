E’ il quinto tie-break stagionale. Le tigri mollano per la quarta volta

megabox 2 bisonte 3

MEGABOX VALLEFOGLIA: Bici 24, Feduzzi, Michieletto 5, Giovannini 11, De Bortoli, Candi 11, Torcolacci, Perovic 7, Kobzar, Weitzer 15, Lee ne, Ladza 1, Carletti 2. All. Pistoia.

BISONTE FIRENZE: Acciarri 1, J.M.Maluail 23, Butigan 6, Leonardi, Battistoni 2, Baiyens 15, Giacomello 5, Nervini 2, Lapini, Cagnin 10, Agrigoglio 1, Davyskiba 17. All. Bendandi.

Parziali: 24-26, 25-19, 25-22, 19-25, 12-15.

Quinto tie-break stagionale per la Megabox, quarto perso. Il Bisonte passa sul campo biancoverde. Pesaro guadagna comunque un punto per muovere ulteriormente la classifica. Un primo set combattutissimo, con continui sorpassi e controsorpassi. Ma il Bisonte al momento giusto butta giù la zampata e va a vincere ai vantaggi.

Nel secondo set Firenze inizia bene, ma le locali hanno una reazione, le ragazze di coach Pistola girano l’inerzia della partita e alla fine vincono facilmente, lasciando le avversarie a quota 19, ma si poteva chiudere anche prima.

Nel terzo il gruppo del presidente Angeli sembra avere ormai la partita in pugno. Nel quarto set invece le pesaresi sembrano stanche, c’è poca energia, manca qualcosa. Le toscane attaccano, le padrone di casa vanno in difficoltà. Al tie-break Firenze è più carica, le biancoverdi hanno provato a reagire.

Megabox recupera anche ma poi crolla sul più bello. Giovannini prova a cambiare la situazione, ma non riesce neppure lei. Resta un po’ di amaro in bocca. Anche se la formazione di Vallefoglia ha giocato senza Lee ancora si box per infortunio.

Un altro quinto set giocato ha sfiancato le marchigiane che comunque non hanno la compagine al completo. I miglioramenti si stanno vedendo. Già il fatto che la Megabox abbia conquistato le finali four di Coppa Italia è un traguardo importante. Bisogna continuare a lavorare.

b.t.