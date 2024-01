E in piazza Costa emergono reperti

Rimozione dell’asfalto in piazza Andrea Costa e sotto, a poche decine di centimetri, ecco che spunta la sorpresa "in questa città che è stata molto studiata ma poco scavata", come dice l’assessore Cristian Fanesi. I lavori hanno portato alla superficie un reticolato di mura che si presuppone di origine medievale. Secondo alcuni quello che resta di un antico convento, forse quello di San Daniele, che venne abbattuto ad inizio del Novecento. Un problema andare avanti con i lavori della nuova pavimentazione? Questo ancora non si sa, ma si è in attesa che giunga in città per un sopralluogo l’ispettrice dell’archeologico Ilaria Venanzoni.

"Prima di fare valutazioni voglio vedere di persona a cosa ci troviamo di fronte per cui nei prossimi giorni sarà a Fano per una ispezione – dice l’archeologa –. Poi vediamo se magari sia il caso di fare anche alcuni sondaggi".

Cosa, questa, che non pregiudica gli attuali lavori che sono in corso legati alla rimozione dell’asfalto. Opera questa che continua in attesa di capire se la Soprintendenza darà disposizione su come procedere con i lavori. Un’area comunque, quella di piazza delle Erbe che secondo alcuni si eleva per strati dai tempi di Roma.