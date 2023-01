E in Valcesano si rinnova la tradizione: gli alberi della vita per i nuovi nati

Passeggiando per la Valcesano, tra i borghi medievali e stupendi scorci naturali, ci si potrebbe imbattere, davanti ad alcune case, in alberi altissimi, privi di rami, nudi, se non per la sommità, dove, in modo assai inusuale, si può intravedere una bicicletta.

Uno scherzo di qualche buontempone? Più o meno. Infatti, questi alberi sono piantati per celebrare la nascita di un figlio. Gli alberi vengono issati durante la notte dagli amici dei neo-genitori e simboleggiano la fertilità. Una tradizione antica, quasi anacronistica, ma che risulta essere un bellissimo momento di gioia e di festa per tutti quanti, come un rito propiziatorio alla vita che sarà. Questa tradizione affonda le radici nel passato: inizialmente, infatti, l’"albero della vita" era un pioppo con in cima una bicicletta, un fucile e una bandiera, se era maschio, mentre una canocchia, un fuso, una bambola ed un cesto se era femmina. Questi oggetti stavano a simboleggiare le tappe della vita che quel bambino avrebbe dovuto compiere. Generalmente, inoltre, l’albero ha anche delle lampadine che servono per segnalarlo durante la notte. Ora, questi oggetti, in alcuni casi, sono stati sostituiti da cicogne in gesso e striscioni, ma anche da oggetti di uso quotidiano o rappresentanti le passioni della famiglia: "È una tradizione molto antica e anche veramente caratteristica – commenta Simona Guidarelli, sindaco di Pergola –. Di solito si è abituati a vedere dei fiocchi appesi sulle porte, qui da noi invece si vedono dei pali della fertilità. Ovviamente è sempre motivo di festa e di gioia, perché si celebra uno dei momenti più belli, ossia la nascita di un figlio. Devo dire che sono contenta di vedere come certi modi "arcaici" vengano ancora mantenuti vivi, soprattutto dai giovani, perché fa capire che ancora a queste cose ci tengono". Questo "palo" resta conficcato nel terreno fino al primo anno di età del nascituro, per poi essere tirato giù sempre da quegli amici. Ovviamente, l’albero che scende è ugualmente motivo di celebrazioni, in quanto si va a festeggiare il primo compleanno del bambino. "Non è inusuale, per chi ha posto, trovare questi alberi anche in città – commenta Davide Dellonti, sindaco di San Lorenzo in Campo –. Si pensa sempre che molte tradizioni si siano perse col passare degli anni, che siano diventate solo superstizioni, ma questa no. È sempre una graditissima soddisfazione vedere come i ragazzi, magari affascinati dalle storie dei genitori, nonni e bisnonni, vadano ancora a casa dei loro amici, appena diventati genitori, per poter piantare questi pali. Per chi non può, viene comunque posta davanti alla casa la cicogna in gesso". Una tradizione tipica della Valcesano, che non vede rivali in altri luoghi d’Italia. Un viaggio con una macchina del tempo in pioppo, che fa tornare tutti quanti ad un passato che ormai non c’è più, ma che torna a vivere.

Alessio Zaffini