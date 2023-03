"E in via Lago di Lesina asfalto devastato per un chilometro"

Le segnalazioni di buche da parte dei cittadini nelle strade comunali continuano a fioccare. Ecco ad esempio quella di Arsenio Arseni, un residente: "In strada Lago di Lesina (Villa Ceccolini) il numero e la profondità dei crateri è innumerevole per un tratto lungo circa un chilometro, fra gli orti comunali e il galoppatoio creando seri problemi per chi vi transita e forte pericolo di rompere pneumatici, ruote ed ammortizzatori".

La Mobility Pro, la società che monitora tutta la situazione buche (oltre alla segnaletica e altro) per conto del Comune di Pesaro, in questi giorni sta ricevendo una pioggia di segnalazioni, e gli operai stanno tappando le situazioni di maggiore gravità, quelle in cui le buche sono talmente profonde da costituire un pericolo, oltre che per l’incolumità fisica delle persone, ancora più facilmente per l’integrità delle auto, dopo che l’asfalto, spesso già malandato, si è sbriciolato in tantissimi punti a causa dei temporali.

Nella foto: l’immagine di una buca inviata da un lettore