E infatti tra Fano ed entroterra 60mila presenze nell’ultimo ponte

Il Natale che non ti aspetti supera tutti i record: si contano le 60mila presenze solo durante il ponte dell’Immacolata. Un sold out registrato a Candelara, Mombaroccio, Frontone, Fano, Fossombrone, Pergola, Mondolfo e Urbino.

"Siamo davvero unici e immensamente soddisfatti del record di visite superiore agli ultimi due anni, che pure sono andati benissimo. Ma una massa di turisti così concentrata in soli pochi giorni non si era mai vista per Il Natale", ha sottolineato Il presidente delle Pro Loco Pesaro e Urbino Damiano Bartocetti.

"Un rodato contenitore di eventi che supera ogni più rosea previsione in termini di presenze turistiche e di visitatori", l’ha invece definito l’assessore della Regione Marche Francesco Baldelli. "La Regione Marche – continua Baldelli - investe in queste manifestazioni perché rispondono agli obiettivi della destagionalizzazione turistica, della valorizzazione dei nostri borghi, della grande partecipazione popolare". Il Natale che non ti aspetti continua nel weekend prossimo del 16 e 17 con nuove destinazioni e con tanti nuovi magici appuntamenti.