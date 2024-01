E intanto Biancani per distrarsi canta De Andrè con una band

Poliedrico e polivalente. Volendo anche cantante. E’ tutto questo – e volendo anche di più – Andrea Biancani possibile candidato sindaco del centrosinistra, che l’altra sera nella ricorrenza dei 25 anni della scomparsa del cantautore Fabrizio De Andrè è salito su un palco e davanti ad un centinaio di persone con in mano un bicchiere di vino e delle castagnole fatte in casa, senza battere ciglio ha preso il microfono in mano ed ha cantato.... "Andrea", canzone del celebre cantautore genovese.

Com’ è finita? "Un successo", ha poi raccontato agli amici aggiungendo anche: "Alla fine un grande applauso". Quanti voti ha raccolto come cantante? Questo è però un mistero.

La serata, con tanto di band al seguito, si è svolta nel centro storico della città ed è stata una vera celebrazione di Fabrizio De Andrè perché è partita intorno alle 20 ed è terminata poco dopo le 23: in totale oltre una ventina di canzoni tanto che gli organizzatori hanno anche aggiunto: "Ci piacerebbe organizzare una performance del genere anche davanti all’entrata dei musei civici nel corso dell’estate...".

Questo perché la band che si è esibita si chiama "Nuvola" proprio come un long play di De Andrè ed è specializzata: suona e canta solamente canzoni del cantautore genovese. Una specie di anteprima, quella dell’altra sera, un omaggio proprio a questo poeta della musica che ha lasciato un grande segno nella storia musicale italiana "tanto che piace non solo alla generazione degli ormai 50-60enni, ma ha molto seguito anche tra i giovani", ha detto Andrea Biancani. Che con la sua performance postata su Facebook ha ottenuto un sacco di ‘mi piace’.