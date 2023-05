E intanto è in rampa di lancio la gara per la vetrina rosa più caratteristica

Sabato 13 Fossombrone ospiterà l’arrivo della ottava tappa del Giro d’Italia. Per l’occasione Confcommercio Marche Nord, d’intesa con l’amministrazione comunale, promuove il concorso

‘Vetrine in Rosa’ Obiettivo dell’iniziativa è migliorare l’accoglienza della

città, che nell’occasione

sarà ripresa da centinaia di emittenti televisive e

non solo e offrire

così l’immagine di una comunità che sente

fortemente il passaggio del Giro

d’Italia e di tutta la sua coloratissima e festante carovana. I negozi della

città vestiranno

la vetrine secondo

la loro libera interpretazione e fantasia, usando materiali e prodotti ‘rosa’ o che

richiamino la manifestazione tra le più amate della nostra Penisola.

Una giuria composta

da rappresentanti del

Comune e della Confcommercio farà sopralluoghi, senza preavviso, per esaminare i singoli allestimenti. Il premio per la migliore decorazione consiste in una targa ricordo e

un buono per due persone

in un noto ristorante

del territorio. Al secondo e terzo classificati sarà consegnata una targa

ricordo.

Sabato sarà anche allestita nella sede di Confcommercio di Fossombrone, in corso Garibaldi, un’esposizione

di prodotti bio di aziende

del Distretto Bio Terre Marchigiane.

Nella foto sopra:

il sindaco Massimo Berloni e il direttore di Confcommercio Amerigo Varotti.

a.b.