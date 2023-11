E intanto i comunisti celebrano la Rivoluzione d’Ottobre

Viaggio a Mosca del PC-Partito Comunista Italiano lo scorso il 7 novembre per partecipare alle manifestazioni indette a Mosca in occasione del 106° anniversario della Rivoluzione d’Ottobre. All’interno della delegazione nazionale, che ha svolto incontri con i parlamentari della Duma (il Parlamento della Federazione Russa), era presente Mauro Murgia, della federazione del Pci di Pesaro-Urbino. Nella stessa giornata, alla Duma di Stato, una delegazione del Pci, composta dal segretario nazionale Mauro Alboresi, da Davide Elli, in rappresentanza della Fgci e da Mauro Murgia del Dipartimento Esteri, si è incontrata con il presidente del Comitato centrale del Partito Comunista della Federazione Russa Zyuganov, con il vice presidente Kalashnikov, con Novikov, deputato della Duma, Yushchenko, membro del Comitato centrale e con Zabirov, capo del Dipartimento Internazionale del Comitato centrale. "Nel corso del lungo e cordiale confronto – afferma una nota del Pc – si sono affrontate numerose questioni dello scenario internazionale".