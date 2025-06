E invece per i cani c’è qualche ritardo

La spiaggia libera attrezzata per i cani che lo scorso anno, dopo un periodo di stop, era tornata a Baia Flaminia non è ancora ancora disponibile per chi vuole andare al mare con il suo inseparabile amico a quattro zampe. L’auspicio per l’amministrazione è quella di farla ripartire per luglio, come spiega Riccardo Pozzi, assessore alle Nuove Opere del Comune di Pesaro: "I gestori che lo scorso anno si erano aggiudicati l’avviso pubblico per contribuire alla gestione di quella spiaggia – dice Pozzi – ci hanno comunicato che non erano disponibili a proseguire insieme quel tipo di percorso. Abbiamo quindi avviato tutto l’iter per uscire a brevissimo con un’altra procedura ad evidenza pubblica e consentire di individuare, per la sola stagione 2025, un soggetto che possa contribuire al presidio, alla pulizia e alla gestione di quel tratto di arenile, che ricordo è l’unico dove è possibile poter accedere allo specchio acqueo insieme ai cani. Dall’altro lato però – aggiunge Pozzi – il soggetto deve essere in grado di presentare un progetto capace di sostenersi economicamente, dando la possibilità di affittare e noleggiare attrezzatura da spiaggia. E’ un percorso che come amministrazione abbiamo già intrapreso – conclude l’assessore alle Nuove Opere – con l’obiettivo di arrivare ad avere disponibile la spiaggia libera attrezzata per i cani in Baia per i mesi di luglio ed agosto, fino ai primi giorni di settembre, così che si possa avere anche un maggior presidio di quel tratto di litorale".