E la Biennale omaggia Italo Rota

Leone d’Oro Speciale alla Memoria a Italo Rota (in foto). E’ il riconoscimento che la Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia ha attribuito qualche giorno fa all’architetto scomparso il 6 aprile dello scorso anno. Italo Rota è il professionista a cui la città di Fano deve il progetto, nato da una sua idea, della Fabbrica del Carnevale e della Casa della Musica che si stanno realizzando nell’ala dell’ex collegio Sant’Arcangelo che si affaccia su corso Matteotti. Rota, a cui il comune aveva anche affidato la direzione artistica del progetto e ben 5 installazioni, nel 2019 ha fatto diversi incontri con la cittadinanza per spiegare la sua idea di trasformare il Sant’Arcangelo "in un laboratorio della creatività e in un luogo di incontro e di contaminazione tra cultura e impresa". Dopo una serie di vicissitudini (ricorso al Tar e al Consiglio di Stato) ora il cantiere sta operando a regime.