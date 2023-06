E’ la "Giornata mondiale della bicicletta" Entrata gratuita al museo di via Rossini

Oggi è la Giornata Mondiale della Bicicletta, e Pesaro, pioniera della mobilità su due ruote ecologiche anche grazie agli oltre 100 km di Bicipolitana, si prepara a festeggiarla con l’apertura gratuita, per l’intera giornata, del Museo di via Rossini 26. Inaugurato un anno fa, il Museo della Bicicletta di Pesaro, luogo della cultura cittadina, racconta, attraverso un percorso emozionante e piacevole, la storia gloriosa del mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza. Nei sotterranei di Palazzo Gradari è possibile ammirare 40 bici da corsa in un excursus cronologico dal 1930 ad oggi, fra cui magnifici pezzi storici in ferro e acciaio come quelli utilizzati dai pionieri del ciclismo di inizio ’900.