E la mezzala scese in campo La sua Vis Pesaro è in lutto

Il presidente era stato ricoverato al ’San Salvatore’. Per un malore. Correva l’anno 2016. Fu una delle ultime volte che lo si vide in città. Ma in quei giorni la Vis presentava i suoi eroi a Rocca Costanza, in un vernissage notturno. Proprio sotto le luci e la musica, tutta la curva biancorossa levò un coro in onore di Arnaldo Forlani. "Forza Forlani, vinci per noi". Un modo come un altro per supportare chi si prodigò sempre per la maglia biancorossa. Non solo come ex giocatore, mezzala, ma anche come politico.

Noto l’intervento dell’ex premier nelle complicate questioni legate alla squadra biancorossa. E la Vis non ha dimenticato. Scrivendolo in un comunicato generoso nel proprio sito: "La Vis Pesaro 1898 piange la scomparsa di un pesarese illustre, l’onorevole Arnaldo Forlani, che in anni giovanili aveva indossato la maglia biancorossa nel ruolo di mezzala. Ne andava orgoglioso e amava ricordare i suoi trascorsi sportivi nella squadra della sua città. Forlani stato uno dei politici italiani più importanti e influenti dagli anni settanta fino ai primi degli anni novanta, più volte segretario della Democrazia Cristiana, ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio e Ministro in vari importanti dicasteri. La Vis Pesaro 1898 esprime le più sentite condoglianze alla famiglia".

In ogni intervista, anche al Carlino, non smetteva mai di ricordare le esperienza in maglia vissina, soprattutto quella di suo fratello ’Momi’. Ma gli amici vissini erano tanti. E la sua passione per il pallone e lo sport erano uniche. Un centromediano della politica.

Giorgio Guidelli