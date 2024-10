E’ la miglior gara dell’era Stellone. Ma ora bisogna guardare a Gubbio

La grande bellezza della Vis contro il Carpi va goduta in fretta. Sia perché nel calcio la partita più importante è sempre la prossima, sia perché il calendario non dà tregua e tra due giorni si scavalla verso Gubbio. Siccome però partite così sono merce rara, i tifosi hanno indugiato a lungo venerdì notte fuori dai cancelli: applausi e complimenti a non finire ai biancorossi. E gioia doppia per la curva Prato, visto che c’era un pezzetto di derby dentro la partita, con i tifosi fanesi mescolati in gemellaggio ai carpigiani: ‘Guida non mollare’, lo striscione più beffardo, riferito al presidente dell’Alma ripudiata dalla città.

E’ stata la gara più bella della gestione Stellone, per ammissione del mister. E probabilmente la più brillante di questi 7 anni filati di C, anche se i 16 punti attuali non costituiscono la partenza migliore (Banchini con 17 aveva fatto meglio). Lo è stata per completezza di prestazione: la Vis ha concluso 18 volte (8 in porta) e prodotto almeno 25 azioni offensive. Considerando il tempo effettivo di una partita, una ogni due minuti. Di contro non ha concesso palle gol agli uomini di Serpini. Il primo tempo (13 conclusioni) è stato talmente dominante da indurre il presidente degli emiliani Lazzaretti a lasciare il Benelli prima del riposo sbuffando contro la propria panchina.

Questa volta, oltre le doti peculiari di intensità e aggressività, il tratto distintivo è stato la qualità offensiva. Stellone l’ha cercata sin dalla formazione iniziale, a partire dalla mossa Cannavò esterno, e ne è stato ripagato in pieno. Le doppiette di Okoro e Nicastro per il 4-0 finale sublimano una prestazione impeccabile da parte di tutti. Sbloccati gli attaccanti, è prevedibile che traggano giovamento dalla nuova condizione mentale.

Alvin Okoro, vicentino di nascita, genitori nigeriani, ha dedicato i suoi primi gol nei ‘pro’ alla famiglia, ora di stanza a Udine. ‘Ho vissuto belle emozioni, dentro una grande partita da parte di tutti’. Ha funzionato l’intesa con Nicastro: ‘Il mister mi aveva chiesto di stare alto e attaccare lo spazio, mentre Ciccio doveva aiutare di più la squadra. E’ andata bene’. Ha puntato ripetutamente l’ex Zagnoni, ‘ma lui spesso scappava all’indietro’. L’ha beffato due volte, la prima ‘facendo perno sul suo corpo’, la seconda con un gran sinistro all’incrocio. ‘Mi godo il momento, sapendo che ogni volta dovrò conquistarmi lo spazio’.

Il 7° posto in classifica è certamente più aderente a quanto espresso finora dai biancorossi. Ai quali si offre adesso la possibilità di approfittare di un Gubbio orfano di pezzi importanti (Di Massimo, Tommasini, Franchini) e in crisi di risultati (4 sconfitte nelle ultime 6). Attenzione però, perché se con i carpigiani la tradizione era favorevole (al Benelli hanno perso 10 volte su 15), il Lupo eugubino al Barbetti è di scorza dura. Stellone ha fatto sapere che cambierà mezza squadra: avrà un Bove in più e opzioni in tutti i reparti.

Biglietti. I tagliandi per Gubbio-Vis di martedì (ore 20,45) sono in vendita sul circuito vivaticket e presso i punti vendita abilitati fino alle 19 di domani al prezzo di 10 euro, solo nel settore ospiti.