"È la soluzione che volvevamo"

"Quella presentata dal Comune per le festività è una soluzione che auspicavamo da tempo – dice Luca Storoni, presidente del Quartiere Centro –. Durante gli anni scorsi tanti commercianti ci avevano chiesto aiuto per poter coinvolgere tutto il centro storico nelle iniziative legate alle festività e non soltanto la piazza centrale. Sono convinto che questo cambiamento avrà i suoi benefici e potrà dare alla città anche un aspetto turistico nuovo. Coinvolgendo anche le altre piazze del centro potremmo infatti creare un percorso itinerante attraverso la città che possa poi interessare tante zone centrali, da piazzale Primo Maggio fino a via San Francesco e piazzale Collenuccio".