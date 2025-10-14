E la Val Foglia pulì le scarpe al Montefeltro

Vietato arrivare ultimi alla gara di golf a squadre "Il torneo delle valli" che è ormai giunto alla sua ottava edizione e che si svolge al Riviera Golf Club di San Giovanni in Marignano. Perché il rito prevede che al termine della gara, chi arriva ultimo deve poi pulire le scarpe al capitano della squadra che si classifica prima. E la Valfoglia ha dovuto pulire le scarpe sei volte su otto edizioni tanto che i pesaresi starebbero mettendo in discussione la figura del presidente Andrea Corsini. Naturalmente essendoci di mezzo pesaresi e fanesi divisi tra la Val Foglia e la Val Meuro, la rivalità è alta. Questa volta, e per la prima volta, il torneo se lo è aggiudicato la formazione della Valmarecchia e quindi il Montefeltro. I rappresentanti della ‘scuola’ pesarese si sono piazzati ultimi per cui, tra i vincitori festanti (foto) la Valfoglia che si è piazzata ultima, ha ha dovuto prendere lo straccio e pulire le scarpe al rappresentante della formazione vincitrice.

A questa manifestazione che è soprattutto goliardica anche se la rivalità è accesa, perché volano non pochi sfottò, partecipano in tutto oltre 350 giocatori di golf divisi per squadre e la rivalità è talmente sentita che c’è anche una specie di ‘golf-mercato’. Pesaro è una specie di Cenerentola perché su otto edizioni non ne ha mai vinta una. I fanesi della Valmetauro comunque felici proprio perché la formazione sopra Fossosejore ha perso, invece loro hanno vinto 4 volte.