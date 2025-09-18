È l’annata di profumi e freschezza. Sangiovese e Montepulciano super

Che vini berremo e quali sensazioni ci aspettano nel calice? Continua il nostro viaggio nelle cantine della provincia. Alla "Collina delle fate" di Fossombrone, la vendemmia, dice Martina Berloni, "è stata segnata da un andamento climatico piuttosto fresco, in netta differenza rispetto alle ultime annate più calde. Questa condizione ha favorito una maturazione lenta e bilanciata, che lascia presagire vini eleganti e di grande finezza. Purtroppo, a due settimane dal raccolto siamo stati colpiti da una grandinata che ha compromesso in parte la situazione, altrimenti eccellente. Nonostante ciò, l’uva raccolta presenta caratteristiche molto promettenti e ci consente di affrontare con fiducia tutte le fasi di vinificazione già in corso". Tra le etichette più attese, "Artesìa, il nostro Pinot Nero, che crediamo possa esprimere al meglio le peculiarità di questa vendemmia. Ma anche i nostri bianchi, compreso il Sauvignon Blanc, mostrano premesse davvero interessanti, con una freschezza e un profilo aromatico che fanno ben sperare". A Piagge Luca Guerrieri e la sua azienda sono alla prese " con una delle annate più regolari: siamo tornati a vendemmiare come si faceva una volta, le piogge hanno evitato stress idrici e la vite non ha sofferto. C’è un grande equilibrio nelle uve raccolte. Avremo una discreta quantità, siamo molto fiduciosi sia per i vini bianchi che per i vini rossi". Cosa troveremo nei calici Guerrieri? "Vini freschi, non troppo alcolici ed eleganti, parlando dei bianchi. Il sole di settembre in particolare sta aiutando i vini rossi ad aggiungere concentrazione, corpo, struttura e complessità e il giusto grado alcolico. Raccoglieremo le uve del Guerriero della terra e e del Guerriero del mare fra un mese e ad oggi ci sono tutti i presupposti per buonissime annate". Giordano Galiardi coltiva uve biologiche a Cartoceto: "La maturazione dei bianchi sta tardando – dice – ma il Bianchello è bellissimo. Montepulciano e Sangiovese sono spettacolari e ci daranno vini profumati e anche di grande acidità. Non ci sono stati problemi sanitari e per chi coltiva biologico questa è una grande premessa".

d.e.