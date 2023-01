E l’istituto intanto va verso l’allargamento degli spazi

Buone notizie per l’ala ancora da ristrutturare di Palazzo Petrucci, l’immobile che si affaccia su via Nolfi e che ospita il Polo 3: i lavori dovrebbero partire dopo Pasqua.

"Siamo nella fase – assicura da parte sua il dirigente della Provincia, Maurizio Bartoli – di appalto della gara". L’operazione è stata possibile perché l’edificio di proprietà del Comune è passato nella disponibilità della Provincia che fa l’investimento.

Per il Polo 3 si tratta di una importante prospettiva di ampliamento visto che l’istituto ha rinunciato a spazi propri,

e perfino alla sede di viale XII Settembre, per dare una mano al liceo Nolfi che, all’inizio dell’anno scolastico 2019,

non ha più potuto utilizzare l’ex Carducci perché chiuso per inagibilità.

Per dare soccorso al Nolfi, a caccia di aule, il Polo 3 ha dovuto sacrificare spazi come la biblioteca e alcuni laboratori. Spazi di cui la scuola spera di tornare in possesso al più presto. Il restauro dell’ala di palazzo Petrucci, attualmente inutilizzabile, e la costruzione della nuova scuola al campus, al posto del Carducci, dovrebbero nei prossimi anni risolvere il problema degli ampliamenti.

Ovviamente la soluzione ottimale per il Polo 3 è di poter usufruire nel più breve tempo possibile della nuova ala del palazzo che già occupano. Questo anche in vista dell’apertura del nuovo indirizzo scolastico, presentato ieri mattina, che nei prossimi anni potrebbe portare ad un aumento delle classi e degli iscritti.

"Ci sono i tempi – assicura infine la dirigente dell’istituto tecnico Eleonora Augello – per poter completare il nuovo intervento e offrire alla scuola gli spazi che le spettano".

