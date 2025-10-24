E’ l’ora del tartufo bianco pregiato. Sant’Angelo in Vado, parte la Mostra

La più grande ricchezza che Sant’Angelo in Vado abbia e che non può essere delocalizzata è quella di essere custode dell’habitat del tartufo bianco pregiato: qui il fungo ipogeo trova terreno fertile, tanto da donare all’antica Tifernum Metaurense il titolo di “capitale estrattiva” del tartufo. Saranno questi i temi protagonisti dell’ultimo weekend della Mostra nazionale del tartufo bianco pregiato.

Si comincia domani alle 15,30 in piazza Umberto I con il convegno “I risultati della ricerca sul tartufo bianco: gestione sostenibile delle tartufaie, interazioni con piante e microrganismi e gli effetti dei cambiamenti climatici”. Moderato dal prof Vilberto Stocchi, rettore dell’Università telematica San Raffaele di Roma e già rettore della Carlo Bo di Urbino, presenterà i risultati di un progetto triennale sulle interazioni del tartufo bianco Tuber magnatum con il microbioma del suolo e le piante, portato avanti da Università di Urbino, Università di Bologna e CNR di Torino.

Alle 17, nel museo di Santa Maria Extra Muros, si presenta la mostra di manufatti in stoffa denim dall’archivio dell’azienda Trattamenti Tessili Italia, per ricordare l’imprenditore Fabio Pedini. Sfide e premi al centro della domenica, che si aprirà con la 51a Gara nazionale di cerca al tartufo “Sergio Perrotta”, in collaborazione con Michele Maciaroni e Emanuela Perrotta: appuntamento alle 8.30 al Campo Monti - Area Domus del Mito, con premiazione alle 12 in piazza e la possibilità, per i visitatori, di provare la ricerca del tartufo o fare una visita guidata gratuita alla Domus.

Due saranno i Tartufo d’oro assegnati. Il primo, alle 11, andrà allo chef Riccardo Monco dell’Enoteca Pinchiorri a Firenze, premiato con 3 Stelle Michelin e colonna della gastronomia italiana contemporanea. Il secondo, alle 16, andrà a Francesco Broccolo, insegnante, star del web e divulgatore scientifico, che presenterà il libro “Piccolo erbario delle piante stronze”. Alle 17, l’Associazione Mac caroni, durante un cooking show, presenterà il libro “L’arte del cibo consapevole”.

Per tutta la giornata, sul ponte di Santa Maria saranno aperti gli stand del Nucleo comunale della Protezione civile, che presenterà il progetto “Io non rischio” insieme all’associazione di Protezione civile di Montecopiolo. Ancora visitabili le mostre “Pensieri leggeri come la carta“ (Sacrestia chiesa di san Filippo), “I Luoghi della Memoria“ (Studio Marini - via Canale, 10) e “Resilienza“ (Galleria Boccioni - via Madonna, 3), oltre a palazzi, musei e monumenti.