E’ l’ora di ‘La tavlata sul castell’ Oltre 200 metri di gusto e storia

Ci si può già prenotare per uno degli appuntamenti gastronomici più originali dell’entroterra, promosso con lo slogan "250 metri di gusto, storia e tradizione". Si tratta de ‘La tavlata sul castell’ di Barchi, in calendario per il 6 agosto, organizzata dalla locale Pro-loco, col patrocinio del Comune di Terre Roveresche e dell’Assemblea legislativa delle Marche. Una cena a base di piatti tipici locali, che oltre ad essere di eccellente qualità ha l’ulteriore, simpaticissima, caratteristica di venire servita su una maxi tavolata di oltre 250 metri di lunghezza allestita per il corso Umberto, all’interno del suggestivo centro storico del paese, che per l’occasione sarà trasformato in un grande salotto en plein air. E prima della cena, che potrà essere gustata comodamente seduti sul tavolo record, è previsto dalle 19, un aperitivo itinerante con 3 degustazioni di cibo, vino e birra: polpo con crema di patate e granella di olive, più calice di Extra Dry Fiorini; cestino di pasta fillo con verdure saltate alla curcuma, più calice Vincaret Bruscia; e tacos con pulled pork e cavolo cappuccio in agrodolce, più bicchiere di birra Rentot. Succulenta, la cena, con maltagliati caserecci con fagioli e salsiccia, spiedone di carne accompagnato da erba e patate, e ciambella soffice al caramello salato e crema di pistacchio. Aperitivo, cena e spettacoli a 30 euro per gli adulti e a 18 per i bambini da 5 a 8 anni; gratis per i più piccoli. Quattro le formazioni musicali che si esibiranno nel corso della serata: la ‘Sista Ila and the Navigat’; gli ‘Iron and Violets’; il cantautore Andrea Cubeddu; e il duo ‘Macchia’. Saranno, inoltre, allestiti degli spazi culturali con mostre d’arte. Per info più dettagliate e prenotazioni si può telefonare al numero 380.3650883 e scrivere all’indirizzo mail [email protected].

Sandro Franceschetti