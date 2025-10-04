E mister Zauri avverte: "Contro Pesaro sarà una partita insidiosa"

Quello che oggi affronterà la Vis sarà un Campobasso nella sua versione migliore ovvero quella casalinga. La squadra di mister Luciano Zauri (foto) sotto gli occhi della propria gente ha infatti dimostrato in questo avvio di stagione di saper aggiungere aggressività e determinazione a un gioco che in trasferta è invece principalmente bastato sulle ripartenze. Pur essendosi dimostrato una vera macchina da gol tra le mura del "Molinari", mettendone a referto ben sette in sole quattro gare, alla vigilia della gara odierna mister Zauri dimostra di conoscere bene i pesaresi e di non fidarsene affatto: "Quella contro la Vis sarà una partita insidiosa poiché i biancorossi dispongono di una rosa composta da tanti buonissimi giocatori. Conosco molto bene Stellone, fa un gioco verticale basato perlopiú su una grande intensità. Tuttavia affronteremo la Vis con quel solito equilibrio che ci ha fin da subito caratterizzati, pronti per mettere in campo tutte le nostre armi".

Una consapevolezza sulle potenzialità dei suoi, quella di mister Zauri, permessa dall’andamento che i rossoblù hanno fin qui mantenuto sotto la spinta del proprio pubblico. La stagione casalinga è stata infatti inaugurata da una vittoria per 3 a 0 ai danni della Casertana nel primo turno di Coppa Italia ed è poi proseguita con le vittorie in campionato contro Torres e Gubbio. Ad intervallarle c’è stata quindi l’eccezione che è andata a confermare la regola ovvero la sconfitta per 1 a 0 contro il Pineto. È finora stato quello l’unico caso in cui il trio delle meraviglie composto da Bifulco, Magnaghi e Leonetti (nove gol in tre) non è riuscito a far esplodere di gioia i circa 3500 abituali sostenitori rossoblù. Una tifoseria, quella molisana, che presentandosi con circa 400 elementi al "Picchi"" di Livorno ha dimostrato uno straordinario supporto alla squadra anche nell’ultima trasferta di campionato, conclusasi a reti bianche. Una prestazione, quest’ultima, che non ha però convinto a pieno la propria gente, rimasta delusa dall’atteggiamento mostrato in campo dai propri beniamini. Il 4-3-3 di mister Zauri è apparso infatti troppo remissivo, privo di idee e poco pericoloso.

l. m.