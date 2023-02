E Mms inaugura il depuratore di Montecchio

Venerdì alle 10.30, in via Giuseppe Mazzini, Marche Multiservizi inaugurerà il nuovo depuratore di Montecchio. "Dopo quello di Borgheria situato vicino Pesaro – dice il sindaco Palmiro Ucchielli –, questo depuratore rappresenta la più grande operazione ecologica, igienico e ambientale sull’asta fluviale del fiume Foglia e raccoglie le acque reflue di origine urbane e industriale provenienti dalla rete fognaria di un’area di oltre 50.000 abitanti e circa 6.000 imprese. Il ciclo del nuovo depuratore – precisa il sindaco – è costituito da una combinazione di più processi che rimuovono dalle acque reflue le sostanze inquinanti concentrandole sotto forma di fanghi per restituire all’ambiente, dopo aver eleminato gli agenti contaminanti, le acque trattate e pulite. All’inaugurazione dell’opera, in considerazione del carattere didattico ed educativo che rappresenta – aggiunge il sindaco – parteciperanno anche i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Paolo II” cui verranno illustrate da parte di personale qualificato di Mms le varie fasi della depurazione. Vista l’importanza che riveste quest’opera per il nostro territorio che apporterà un considerevole miglioramento ambientale a beneficio di tutta la vallata con un miglioramento significativo della qualità delle acque del fiume Foglia – conclude il sindaco – invitiamo a partecipare all’inaugurazione anche tutti cittadini".