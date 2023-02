E Montecchio punta su Far West e Mario Bros

di Alessio Zaffini

Dopo due anni di attesa, anche a Montecchio i cittadini fremono per il Carnevale che finalmente sembra essere tornato in tutto il suo splendore. L’evento avrà luogo domenica 19 febbraio alle 14.30, con partenza da Piazza della Repubblica. A partecipare al Carnevale, tutti i bambini della Parrocchia di Santa Maria Assunta, i quali si divideranno sui vari carri: le classi della quarta elementare partiranno sul carro dedicato al Far West, con tutti i cowboy ed indiani, quelle della quinta elementare, invece, saliranno sul carro di "Mercoledì", creato basandosi sull’omonima serie tv, la prima media, invece, la si vedrà sfilare sul carro dedicato al film "Mario Bros.", mentre la seconda media prenderà parte al carro di "Avatar 2". Terza media e ragazzi delle superiori, per chi vuole partecipare, si ritroveranno sul carro ispirato alla serie tv "La casa di carta".

Le sfilate, invece, vedranno i bambini delle prime, seconde e terze elementare assieme all’associazione "Casa di Oz", la quale si occupa dell’inserimento dello sport nella quotidianità di persone con disabilità: "Erano due anni che volevamo riprendere il Carnevale, ora finalmente ci riusciamo e siamo già soddisfatti – commenta don Marco Di Giorgio, parroco di Montecchio –. La cosa bella è che ci sono moltissimi genitori che vogliono collaborare alla costruzione dei carri. Inizialmente sembra che lo facciano quasi come un obbligo, ma poi scoprono che è divertente e si propongono per venire più spesso. È un impegno veramente imponente di tempo, forza di volontà ed energie, ma sicuramente fa tornare tutti quanti a casa con il sorriso".

Un Carnevale ormai storico per la Parrocchia di Montecchio, che si ritrova con tantissime donazioni da parte dei fedeli proprio per l’organizzazione di questo evento che, bisogna dirlo, diverte tutti quanti, grandi e piccini: "Noi siamo contentissimi di partecipare attivamente alla creazione dei carri e delle sfilate – commenta Samanta Giorgi, collaboratrice al Carnevale –. Senza i genitori e tutti i volontari che ogni giorno si adoperano per darci una mano tutto questo non sarebbe possibile. Abbiamo anche ricevuto moltissimi premi per la lotteria che si terrà assieme al Carnevale, tutti donati dai cittadini. È una cosa veramente molto bella perché va capire quanto la comunità di Montecchio sia unita e abbia a cuore questa attività. Bisogna anche ringraziare – conclude Samanta – le attività del luogo che ogni anno ci aiutano concedendoci il capanno per la costruzione dei carri. Tutto ciò è veramente importante e sarà un carnevale bellissimo, ne sono certa".