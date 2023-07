È morta Anna Renzoni Bezziccheri Fondò Forza Italia in città "Aveva una vitalità incredibile"

Una donna impegnata in politica. Una donna bella. Una donna che ha attraversato in maniera trasversale tutta la città. E’ morta ieri nella sua abitazione di Soria Anna Renzoni Bezziccheri. Aveva 82 anni. Lascia due figli: Stefania e Giacomo. Una donna che ha ribaltato la sua vita, fulminata sulla via di Damasco, quando Silvio Berlusconi ha deciso di scendere in campo con Forza Italia nel 1994. Tra le fondatrici del partito in città, poi consigliere comunale per una legislatura e fino all’ultimo una delle anime portanti dell’associazione "Azzurro Donna". Con la passione politica, fine salotti, fine delle serate passate al bar Ariston in viale della Repubblica, fine della passione per la pallacanestro. "Fino a qualche giorno fa, quando era ancora cosciente – racconta la figlia Stefania – ripetava a me e a mio fratello che voleva Berlusconi al suo funerale. Ma se n’è andato prima lui di lei. All’inizio è stato un continuo via vai con Milano perché andava ad incontrare il Cavaliere e fra di loro era nata anche una amicizia. Ma mia madre mi piace ricordarla anche per questo suo grande spirito, per la sua vitalità che mi faceva morire: fino a settembre dello scorso anno prendeva il gommone con un motore da 150 cavalli a partiva dal porto caricando i nipotini ed anche i loro amichetti e li portava tutti a divertirsi sotto il San Bartolo. Un grazie mio e della mia famiglia va allo Iopra che l’ha assistita con amore in questi ultimi mesi di vita".

Il mare con il basket la sua passione perché tra gli incarichi che ha ricoperto anche quello di vicepresidente del Club Nautico.

Una delle cose che a tutto il centrodestra piace ricordare sono le elezioni politiche del 2013 "quando tutti dicevano: ma chi è questa Renzoni?". In quella tornata elettorale venne eletto con l’ondata 5 Stelle deputato Andrea Cecconi. Con la Renzoni che arrivò seconda lasciandosi alle spalle un ministro uscente del Pd, Marco Minniti.

Sul campo in maniera attiva fino a qualche mese fa perché fu una delle più battigliere, scendendo subito in strada, contro l’installazione dell’antenna 5G a Soria, proprio davanti alle finestre della sua abitazione. Ieri molti attestati sono arrivati alla famiglia ed ai dirigenti pesaresi del partito. Michele Redaelli, consigliere comunale e molto stimato da Anna Renzoni, scrive: "Anna lascia un grande vuoto certamente dal punto di vista politico, ma soprattutto umano. Anna è stata una voce storica del partito a Pesaro, competente e attenta nel prestare ascolto al territorio, ai cittadini e alla sua comunità". Parole queste alle quali si associa a livello provinciale anche Elisabetta Foschi.

Questa sera alle 18 in Duomo il rosario, domani alle 11, sempre in Duomo, i funerali.

m.g.