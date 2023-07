È morto a 65 anni Lorenzo Tazzari Giornalista nato al ‘Carlino’

La morte all’improvviso. Perché nel breve giro di nemmeno 15 giorni ieri si è spento a Ravenna Lorenzo Tazzari. Doveva compiere 66 anni a settembre. A Fano lascia la moglie Brunella Longarini, la figlia Elisa, la nipotina Giulia e due fratelli, Paolo e Anna Maria che è la compagna di vita di Renato Claudio Minardi. Lorenzo Tazzari, dopo il diploma all’istituto commerciale, si era iscritto a Scienze Politiche a Urbino senza però arrivare alla laurea. Questo perché nel frattempo aveva iniziato a coltivare la sua passione: il giornalismo. Era entrato nella redazione pesarese del nostro giornale dove vi è rimasto fino a primi anni ’80. Fu promosso capo servizio nella redazione di Forlì, poi aveva lavorato con Panorama, L’Espresso e il Mondo, nel gruppo Finegil e poi per il Messaggero ai tempi di Raul Gardini, quindi per l’associazione industriali di Ravenna, per il sindaco della città romagnola ed anche per la Regione Emilia Romagna, prima di tornare come collaboratore a Ravenna, dove si occupava principalmente dei problemi riguardanti il porto.

Di matrice repubblicana, Tazzari ha avuto per anni un rapporto molto stretto con uno dei personaggi di primo piano della città, Alberto Berardi, anche lui repubblicano. Per i familiari la sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno perché nessuno sapeva che stesse male. Cosa che per assurdo non sapeva lo stesso Tazzari perché il male incurabile è scoppiato all’improvviso, a fine di giugno. Una situazione compromessa e i medici non hanno potuto fare nulla. Tazzari a Ravenna aveva avuto un figlio, Matteo, di 30 anni.

Un compagno di banco anche per noi del Carlino che abbiamo vissuto a fianco a fianco molti anni di questa professione, e dalla redazione vanno le condoglianze alla famiglia. "Lo ricordo con tanto affetto – dice Renato Minardi – e distrugge soprattutto il pensiero che un male incurabile se lo sia portato via ancora così giovane. Nel suo lavoro ha sempre dimostrato di essere un bravissimo giornalista".

m.g.