E’ morto a 88 anni monsignor Augusto Cecchini

È morto ieri a 88 anni monsignor Augusto Cecchini, per tanti anni parroco a Gallo e Petriano e dal 2016 canonico della Cattedrale di Urbino. I funerali saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa di Fermignano, suo paese natale. Classe 1935, don Cecchini è stato ordinato sacerdote nel 1961. È stato parroco prima alla Torre, poi a Gadana e Cavallino, Sassocorvaro e dal 2001 a Gallo e Petriano, fino al ritiro per la pensione, che svolgeva nella cattedrale urbinate come confessore. È stato anche un riferimento per il Movimento di Comunione e Liberazione locale. Le esequie di domani saranno presiedute dall’arcivescovo Salvucci.