E’ morto a Torino il senatore Morri

Addio all’urbinate Fabrizio Morri. È morto la scorsa notte l’ex parlamentare e senatore del Pd nato a Trasanni 70 anni fa. Morri, giovanissimo, aveva aderito al movimento studentesco di sinistra di Torino, aderendo al gruppo politico del Manifesto. Iscritto al Partito comunista dal 1984, fu eletto in Consiglio comunale a Torino l’anno successivo rimanendo in carica per 5 anni, all’opposizione dei sindaci socialisti Giorgio Cardetti e Maria Magnani Noya.

Dopo avere aderito al Partito democratico della sinistra, nel 1996, con il primo governo Prodi, fu chiamato a svolgere il ruolo di capo segreteria del ministro degli esteri Piero Fassino, con cui successivamente collaborò anche al ministero della giustizia. Dal 2001 al 2006 fu membro della segreteria nazionale dei Democratici di sinistra con l’incarico di responsabile del dipartimento informazione. Nel 2006 fu eletto alla Camera per il Pd. Nel 2008 fu rieletto, questa volta al Senato. Dal 2013 è stato segretario del Pd di Torino.

L’urbinate ed ex sindaco di Pesaro Oriano Giovanelli lo ricorda così: "Conobbi Fabrizio Morri quando da sindaco seguii passo passo, con Maurizio Mancinelli, Gaetano Savoldelli Pedrocchi e altri preziosi collaboratori, la complessa operazione per il nuovo tribunale. Fu lui a chiamarmi per dirmi che i fondi erano stati trovati. Fummo colleghi parlamentari e amici. Mi chiamava spesso per sapere della nostra Regione e Provincia. Contribuiva con me e Massimo Vannucci alle spese della federazione provinciale. Era un compagno di altri tempi. Riposa in pace Fabrizio".

fra. pier.