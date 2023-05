E’ morto Angelo Quaranta, ex poliziotto e magnate negli Usa

Per 60 anni aveva vissuto e lavorato con successo negli Stati Uniti, ma dal 2016 era tornato in Italia, a Pesaro, dove vivevano le sue figlie. Mercoledì si è spento all’ospedale San Salvatore Angelo Quaranta, 87 anni, ufficiale e commendatore della Repubblica nonché socio dell’Anps provinciale (Associazione nazionale della polizia di Stato). "Quaranta era molto conosciuto a Pesaro e nelle Marche – lo ricorda il presidente dell’associazione Alfredo Marra – per i racconti del suo vissuto e per la sua disponibilità ad aiutare il prossimo". A questo proposito Marra rammenta la donazione da parte di Quaranta, nel 2016, di mille euro ciascuno a 5 agenti della polizia di Stato, consegnati in una cerimonia che si svolse alla presenza dell’allora vice capo della polizia, oggi ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Quaranta durante la sua permanenza negli Usa, dove era arrivato nel 1960 all’età di 25 anni, aveva conosciuto i protagonisti della politica mondiale, dal presidente degli Stati Uniti Bill Clinton all’ultimo presidente dell’Unione Sovietica Michail Gorbaciov, ricoprendo ruoli di primo piano sia nello Stato della California sia nella città di San Francisco. Un uomo di successo sia come imprenditore, era arrivato ai vertici di importanti compagnie assicurative, sia per i ruoli pubblici ricoperti avendo guidato il Dipartimento di Polizia dello Stato della California, il Dipartimento Parchi e il Dipartimento Parcheggi e Traffico della città di San Francisco. Angelo Quaranta aveva iniziato la sua carriera nella polizia di Stato ed era stato campione di judo e centometrista nelle Fiamme Oro Pesaro. "Già iscritto all’Ansp nel 1980, – fa presente Marra – si era di nuovo iscritto appena tornato dall’America nel 2016, orgoglioso di aver prestato servizio nella poliziaitaliana". I funerali di Quaranta si terranno questa mattina alle 10, in Duomo.

Anna Marchetti