È morto Benedetto Cerisoli Fondò il ristorante ’La Palomba’

Si è spento a 84 anni Benedetto Cerisoli (in foto), titolare con i figli del noto hotel e ristorante ‘La Palomba’ di Mondavio. Una vita di grande lavoro, prima come giovanissimo emigrante in Germania (quando aveva 16 anni), poi da agricoltore, coltivando la propria terra a Cavallara. Nel 1986, a 47 anni, la scelta coraggiosa di rilevare l’albergo di fronte alla Rocca Roveresca, chiamato da tutti ‘Locanda’, coinvolgendo i figli nella nuova avventura. Ed è da lì che ha preso quota ‘La Palomba’, col lavoro di una famiglia unita e determinata: accanto a Benedetto e a sua moglie Filomena, i figli Francesco, Giovanna, Fabio, Adele e Silvia, la nuora Pasquina, i generi Fabio e Davide e i nipoti.

Un locale che nel corso degli anni è stato completamente rinnovato, ma sempre attento alle tradizioni, che ha contribuito allo sviluppo economico e turistico di Mondavio, salvaguardandone il patrimonio gastronomico e di tipicità. Con Benedetto che non ha mai abbandonato la sua terra da coltivare, ma era comunque il primo, ogni mattina, ad arrivare a ‘La Palomba’ per occuparsi della propria mansione, quella di barista. Sempre con quel sorriso che conquistavano i clienti e il cuore dei suoi amati nipoti Francesca, Margherita, Federico, Chiara, Luca, Matteo, Sara, Alessandro e Giacomo. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 17 nella chiesa di San Francesco a Mondavio. Seguirà il corteo per il cimitero della frazione di Cavallara.

