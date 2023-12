È morto Floriano De Santi. In lutto il mondo dell’arte

È morto l’altro ieri a Brescia, dove viveva, il critico d’arte Floriano De Santi, a 79 anni. La notizia della morte è giunta dopo una malattia respiratoria di qualche settimana, che si è aggravata irrimediabilmente. Nato a Urbino nel 1944, lascia i fratelli Gualtiero e Brunello, oltre a vari parenti in città. Dopo l’infanzia passata con la famiglia all’interno del teatro Sanzio, negli alloggi destinati dal comune a tante famiglie urbinati, frequentò la Scuola del Libro, per poi laurearsi in Lettere e Storia dell’Arte; a quel punto, la sua vita è trascorsa per lo più fuori da Urbino, tra Roma, Milano e Brescia.

Autore di innumerevoli saggi, articoli, volumi, è stato curatore di molteplici mostre e rassegne, tra cui la quadriennale di Roma e la biennale dell’incisione di Campobasso, senza trascurare la scrittura, le consulenze forensi e le autenticazioni di opere d’arte. "Colto, raffinato storico dell’arte, scrittore dalla parola potente – lo ricorda la collega Cecilia Casadei – intenditore e promotore del linguaggio artistico, critico severo e puntuale. Un uomo dai modi eleganti, rispettoso dei ruoli nel contesto delle relazioni professionali. Non trascurò l’opera di artisti di valore che si sono affacciati sulla scena dell’arte del presente come la venezuelana Lilian Rita Callegari, pesarese di adozione. Studioso instancabile, l’arte incisoria fra le sue passioni più grandi, aveva raccontato e onorato l’opera di uno fra i protagonisti dell’incisione e dell’acquerello come Marcello Lani. È stato un privilegio averlo conosciuto ed essere stata invitata a collaborare prima ad una rivista d’arte e poi ad alcune biennali dell’incisione di Campobasso, l’ultima proprio quella dello scorso anno. Era un vero signore dell’arte".

De Santi era in particolare grande amico e profondo conoscitore dello scultore Umberto Mastroianni. È grazie alla sua mediazione che giunsero in Urbino decine dei suoi “legni“. "Si batté moltissimo – ricorda Lilian Callegari – per creare un museo con le opere di Mastroianni, studi o modelli delle fusioni in metallo, di cui una è installata alla fortezza e un’altra stette temporaneamente nella rotonda del Consorzio (foto). Lavorava e studiava in continuazione. Se non era tutto approfondito non si sentiva in pace. Diceva sempre: bisogna avere ordine nella propria vita. Sarà una grande mancanza. Procedeva nelle cose in cui credeva con una lealtà e morale di fondo, sentiva come una missione lo scoprire gli artisti, credere in loro e promuoverli come non molti critici sanno fare. Sapeva promuovere, come fece con me, un artista in tutto il mondo, dal Giappone all’Europa, all’America. Un uomo ricco di grande sensibilità".

Giovanni Volponi