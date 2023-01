È morto Franco Fazi, papà di Juri: signore del "Tatami" e dell’arte

E’ morto Franco Fazi, il signore del "Tatami" (il tappeto delle arti marziali) e non solo, "signore" anche nella vita. Persona discreta e sensibile, gentile nei modi e dedito alla famiglia, Franco Fazi è stata una figura silenziosa e fruttuosa nella sua città, sia nel lavoro che nello sport. Era nato a Pesaro 92 anni fa e ha lavorato tutta la vita al fianco della moglie, la pittrice Michela Melle, occupandosi delle cornici dei suoi quadri e non solo. La sua arte era infatti quella di lavorare cornici ed è stato un pioniere nel suo campo. Da giovane aveva infatti lavorato in Germania e da quel Paese aveva portato in Italia (dopo una parentesi all’Olivetti), a Pesaro, una delle prime macchine innovatrici per il taglio e la lavorazione delle cornici, che ancora oggi usava, a tanti anni di distanza, nella sua bottega di via Castelfidardo. Qui era nato il suo laboratorio negli anni ’50 e qui era tornato dopo avere lavorato sempre in centro in via Sabatini.

L’altra grande passione di Franco sono state le arti marziali, una passione di famiglia: da buon papà infatti accompagnava il figlio Juri in palestra nel 1969 ed è anche grazie a lui se Juri Fazi è diventato poi un campione del Judo nazionale e internazionale partecipando anche a due Olimpiadi. Franco è stato sempre al suo fianco fin dalle prime gare e lo ha seguito in tutta la sua vicenda sportiva, ma soprattutto negli anni della formazione, assistendolo in ogni trasferta e condividendone la crescita agonistica e umana. Contemporaneamente anche Franco aveva cominciato a praticare Aikido nel 1970, e nel 1979 era stato assistente del maestro Romeo Marcolini e di sua moglie Alessandra nella palestra di via Petrucci, davanti al cinema Duse, arrivando al grado di cintura nera secondo dan. Tra gli allievi anche Luca Fontana, ora maestro di Marco Manzini e di altri campioni nella palestra "Activa combact" aperta proprio dal figlio di Fazi, Juri.

Franco ha amato e vissuto la sua città fino all’ultimo, fino a pochi giorni fa, con la consueta passeggiata nella zona mare accompagnato dal figlio. Oltre a lui lascia la moglie Michela Melle, una delle artiste più a note a Pesaro, mentre l’altra sua figlia Valentina era deceduta prematuramente due anni fa. Franco si è spento l’uno gennaio. Aveva compiuto 92 anni lo scorso 17 dicembre. Sarà sepolto nel cimitero di Pesaro.

d.e.