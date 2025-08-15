E’ morto Franzè, ex presidente del consiglio comunale

Si sono svolti ieri a San Bernardino, la sua parrocchia, le esequie di Giuseppe Franzè, un cittadino che per lunghi anni ha svolto un’intensa attività politica, sociale e culturale a livello locale e provinciale. Diversi i settori in cui ha operato. Da ricordare l’importante incarico di Presidente dell’Accademia di Belle Arti che ha mantenuto dal 1982 al 1991 dimostrando impegno e spirito di iniziativa. In tale veste nel 1985 ha fatto dono all’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi della prima pubblicazione artistica realizzata dall’Accademia in occasione della nomina a senatore a vita di Carlo Bo Rettore dell’Università urbinate. Un ruolo importante lo ha avuto nella fondazione, unitamente al grande teologo e filosofo don Italo Mancini e ai professori Gastone Mosci, Sergio Pretelli e Piergiorgio Grassi, divenuto direttore nel 1994 dopo don Italo, dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, di cui è stato poi componente del Consiglio di Amministrazione.

E’ stato presidente provinciale delle Acli, nonché promotore dell’Associazione culturale “San Bernardino“ che, insieme ai frati minori conventuali e ai frati zoccolanti teneva i propri incontri, i “Martedì di San Bernardino“, proprio nella antica e bellissima struttura conventuale che in questi mesi è oggetto di un totale restauro. Ha collaborato con Gastone Mosci e Sergio Pretelli per le manifestazioni culturali estive che si tenevano a Palazzo Petrangolini sede delle Acli che aveva contribuito a rifondare. E’ stato cofondatore e collaboratore dell’Unilit (Università Libera Itinerante della Terza Età) provinciale giunta al 38° anno di vita. Componente dell’Associazione Justitia et Pax, ogni anno a gennaio dava vita al Mese della Pace. Notevole anche la sua attività politica.

Consigliere comunale dell’allora lista della “Margherita“ è stato eletto presidente del Consiglio comunale durante il periodo in cui ha fatto il sindaco Franco Corbucci, cui si devono i due importanti centri commerciali del Consorzio e di Santa Lucia che ha permesso di dotare finalmente Urbino di una moderna stazione degli autobus.

Giancarlo Di Ludovico