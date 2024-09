E’ morto Glauco Mauri. E’ stato per 71 anni l’ambasciatore di Pesaro nei teatri del mondo

E’ morto ieri notte a Roma Glauco Mauri, avrebbe compiuto 94 anni il primo di ottobre. Pesarese doc perché era nato nel quartiere Borgo, in via Della Pace. I genitori erano infermieri nel vicino ospedale psichiatrico. Aveva due fratelli, Roul insegnante ed Arnaldo pilota civile. E’ stato per 71 anni un grandissimo attore e regista teatrale oltre che interprete televisivo e cinematografico. L’ultimo spettacolo lo ha voluto riservare al pubblico della sua città il 20 settembre scorso con la nuova versione teatrale "De Profundis" di Oscar Wilde.

"L’ho visto stanco, molto giù, era in una carrozzina", dice Carlo Pagnini, antico amico, che ha incontrato Glauco Mauri al teatro Rossini per la sua ultima recita: il "De profundis", un testo anche emblematico. Biglietto d’addio alla sua città: da qui era partito, al vecchio cinema Bambi di via Casteldifardo, e qui è tornato per l’ultima volta come attore, ma sul palco più ambito: il Rossini. "Capirai, io 96 anni, lui 94... Per me un grande amico ed anche un grande maestro perché è stato lui ad insegnarmi a stare sul palco", racconta Carlo Pagnini.

Perché lei ha recitato con Glauco Mauri?

"Sì, nel 1982 in una commedia di Pasqualon al Rossini. E siccome non si ricordava proprio bene il dialetto io avevo il ruolo dello spirito suggeritore...".

Un rapporto antico?

"Certamente perché arriviamo tutti e due a teatro negli cinquanta quando le parrocchie organizzavano un concorso di recitazione. Io ero con la compagnia di Pantano, lui con quella di Sant’Agostino al Bambi".

Com’era da ragazzo Mauri?

"Molto bravo ed era anche un po’ cicciotello. E per questo aspetto fisico è stato da giovane anche un po’ vittima di quello che oggi chiamiamo bullismo. Una cosa che non gradiva affatto. Ma i pesaresi sono così, regalano del patacca tutti. C’è chi la prende bene e chi invece no".

E come è finita?

"Che ad un certo punto si è stufato ed ha deciso di abbandonare Pesaro per trasferirsi a Roma".

Si capiva che aveva talento e che sarebbe diventato un mostro sacro?

"Sì e venne anche spinto ed aiutato da Mario Lazzari che quella volta era il regista della compagnia teatrale dove recitava"

Dopodiché?

"E’ andato a Roma ed è entrato all’accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico. Una grande infornata di attori tra cui anche Vittorio Gassman".

Uomo di teatro ma poco di cinema e Tv...

"Secondo me proprio per una questione legata al suo fisico, cicciotello, un po’ di pancetta... E stava attentissimo a mangiare e beveva solo acqua tranne quando si sedeva a tavola con gli amici. Allora esagerava anche".

Roma la sua casa?

"Per modo di dire perché praticamente viveva dentro gli alberghi. Una volta mi ha portato nel suo camion ed ha aperto un baule a quattro ante. Dentro c’era tutto e mi disse: ‘questa è la mia casa’".

Aveva molti amici a Pesaro?

"Certamente. Tantissimi e tutti quelli della Piccola Ribalta erano legatissimi a lui e tanti altri ancora. Ogni tanto mi veniva trovare a casa e stavamo assieme a parlare".

L’ultima volta?

"Venne con l’attore Roberto Sturno per vedere uno strumento di 200 anni fa che si chiama metallofonico che si suona con un arco come il violino. Voleva che lo suonasse Sturno, ma con lui emetteva lamenti più che suoni".

Due riconoscimenti pubblici uno quando sindaco era Luca Ceriscioli e quindi nel 1996 dal circolo della stampa.

m.g.