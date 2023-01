E’ morto il diacono Enzo Rossi Fu maestro elementare a Orciano

Si è spento domenica sera all’età di 82 anni Enzo Rossi, il diacono della parrocchia della Santa Famiglia di Fano. Molto conosciuto e stimato non solo nel quartiere di Fano 2 dove prestava il suo servizio assieme al parroco don Vincenzo Solazzi e gli altri ministri istituiti, prima del pensionamento Rossi era stato "il maestro Enzo" nella scuola elementare del comune di Orciano, dove ha allevato diverse generazioni di ragazzi, ormai uomini e donne adulte che lo ricordano con affetto. Celibe e senza figli, ha sempre speso la sua vita al servizio della chiesa, per cui l’ordinazione a diacono permanente nel 1998 è stato solo un riconoscimento pubblico in più al suo operato.

A dare il triste annuncio, ieri, è stata direttamente la Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola che in una nota ha ricordato l’impegno di Rossi al servizio della Chiesa e dei fedeli, il suo modo garbato e riservato, la sua scelta di celibato per avere più tempo da dedicare al prossimo. "Il vescovo Armando Trasarti - si legge nella nota -, i presbiteri, i diaconi, i religiosi e le persone consacrate della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola si uniscono nella preghiera di suffragio a quanti hanno conosciuto il diacono Enzo Rossi tornato alla casa del Padre domenica 8 gennaio e ringraziano il Signore per aver donato alla Chiesa diocesana, in particolare alla Parrocchia Santa Famiglia, un vero testimone della carità di Cristo".

Per il vescovo il diacono Rossi era "un buon Samaritano che si è chinato sulle povertà degli uomini e si è speso nel servizio liturgico esprimendo la bellezza e la verità della celebrazione cristiana. Il suo stile di vita è stato per tutti modello di comunione nella Chiesa, fedeltà nella vita di preghiera e di carità nei rapporti con il prossimo". I funerali saranno celebrati domani nella parrocchia Santa Famiglia a Fano 2, alle ore 15.