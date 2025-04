E’ morto il libraio Dario Lodi. Un professionista d’altri tempi

E’ morto Dario Lodi. Aveva 94 anni ed era uno dei librai più conosciuti e apprezzati della città come traspare dal ricordo del professor Vittorio Ciarrocchi: "Nato a Ferrara nel 1931 – annota Ciarrocchi – si era trasferito, durante la guerra, a Parma. Dal padre, che era stato rappresentante della nota casa editrice Treves, Dario (foto) aveva imparato a fare il libraio. Negli anni ’60 era capitato a Pesaro, dove formò famiglia, e dove svolse la sua attività prima in piazza Lazzarini, poi, dagli anni ottanta, in via Castelfidardo. I suoi clienti non gli chiedevano sconti, perché egli vendeva i libri alla metà del prezzo di copertina. Dario aveva infatti capìto che un libraio, per esercitare bene il suo difficile mestiere, deve attirare il maggior numero di acquirenti. Diceva infatti - conoscendo bene la scarsa propensione di noi italiani per la lettura - “certo che la pasta e la bistecca sono necessarie. Ma è triste che persone, le quali straparlano di cultura, considerino irrilevante quel bene prezioso che sono i libri”. Dario aveva poi l’intùito di capire sùbito se un libro sarebbe stato più o meno vendibile. Era uomo di compagnia, e conversatore brillante. Dava consigli fondati non su considerazioni pseudofilosofiche, ma sul buon senso, benché sapesse che questo (cioè il buon senso) spesso "sta nascosto, per paura del senso comune" (Alessandro Manzoni). Ciao, caro Dario".