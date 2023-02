E’ morto il Maestro Roberto Moschini

Lutto per il mondo dell’arte urbinate. A Fabriano è morto a 86 anni Roberto Moschini: pittore, scultore, incisore di formazione urbinate. Era nato nel 1937; come tanti altri ragazzi del centro Italia, venne a studiare a Urbino (all’epoca c’era già chi arrivava da più lontano, si pensi a Salvatore Fiume che giunse dalla Sicilia). Alla Scuola del Libro si diplomò nel 1959 e rimase a lungo profondamente legato artisticamente e culturalmente ad Urbino, in particolare ad ex compagni di studi come l’incisore Marcello Lani. Roberto Moschini divenne anche insegnante della Scuola del Libro, nel 1961-’62, per poi passare agli istituti d’arte di Spoleto e Bologna, per poi approdare ad Ancona al Centro Design Poliarte.

Roberto Moschini è morto l’altroieri all’ospedale di Fabriano e il funerale sarà oggi. Nella sua lunghissima carriera, Roberto Moschini ha esposto in personali e collettive nazionali e internazionali di assoluto prestigio, oltre ad essere stato autore di numerosissimi saggi. Una delle sue ultime mostre è stata quella dal titolo “Opere su papiro, pergamena e carta“, al Museo della carta e della filigrana di Fabriano, pochi anni fa. Il suo nome è stato inserito anche nel dizionario di Benezit dedicato ai “Pittori, scultori, disegnatori e incisori". Le sue mostre sono state in tante città italiane ed europee, e a Urbino aveva mantenuto un legate particolare, essendo anche stata il suo luogo di formazione. Tra i suoi murales degni di menzione, quelli dipinti nel 1994 in Zona Flores-Uruguay ed a Fabriano nell’atrio destro del Teatro Gentile, recante il titolo “l’Atrio dei Giganti“. Le sue pubblicazioni sono presenti in autorevoli biblioteche americane di primordine, quali Princeton University Library, Getty Research Library, The New York Public Library. Profondo conoscitore del Tibet, ha pubblicato molti libri e tra questi “La presenza inquietante“ era con un testo di Federico Fellini. Oggi a ricordarlo saranno tutti gli allievi della Scuola del Libro degli anni ’50 e ’60.